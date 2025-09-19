Coliseo de Puerto Rico, sede del repechaje clasificatorio al Mundial Baloncesto Femenino

Así lo informó este viernes la Federación de Baloncesto de Puerto Rico en referencia a la elección de la capital puertorriqueña, junto a Lyon-Villeurbanne (Francia), Estambul (Turquía) y Wuhan (China) como las cuatro sedes que albergarán el repechaje clasificatorio al torneo mundialista.
Los tres mejores equipos de cada torneo clasificatorio asegurarán su pase al Mundial.
La XX Copa Mundial de Baloncesto Femenino se celebrará en Berlín (Alemania) en septiembre de 2026.
Un total de dieciséis selecciones nacionales de cinco confederaciones continentales competirán por el título de campeón mundial, cuyo actual portador es el equipo de Estados Unidos, vencedor del Mundial de 2022.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Al momento, solo cinco selecciones ya clasificaron al Mundial. Estas son Alemania (país sede), Estados Unidos como campeón del AmeriCup 2025; Nigeria como campeón del AfroBasket, Australia por ganar el AsiaCup 2025 y Bélgica, ganador del Eurobasket 2025.