Coliseo de Puerto Rico, sede del repechaje clasificatorio al Mundial Baloncesto Femenino

San Juan, 19 sep (EFE).- El Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, albergará del 11 al 17 de marzo de 2026 una de las cuatro sedes del torneo de repechaje clasificatorio para el XX Mundial de Baloncesto Femenino que se llevará a cabo en septiembre próximo en Alemania.