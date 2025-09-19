La fiebre dorada de la NBA: los Blazers se suben a la ola de Lakers y Celtics

Los herederos de Paul Allen, el cofundador de Microsoft que adquirió la franquicia en 1988 por ‘solo’ 70 millones de dólares, anunciaron la semana pasada el acuerdo con un grupo de inversores que lidera Dundon, dueño de los Carolina Hurricanes de la NHL. El grupo incluye a los inversores Sheel Tyle y Marc Zahr, así como el Cherng Family Trust, ejemplos de un perfil cada vez más común en las adquisiciones de franquicias deportivas.

Allen, que también era el propietario de los Seattle Seahawks de la NFL, falleció en 2018 de un cáncer. Su hermana Jody ha gestionado las dos franquicias desde entonces cumpliendo con lo estipulado en su testamento.

Los herederos del socio de Bill Gates en Microsoft decidieron aprovechar la burbuja que vive la NBA para vender la franquicia. La operación de los Blazers ocurre tres meses después de que la familia Buss vendiese al empresario Mark Walter una participación mayoritaria de los Lakers por una valoración de 10.000 millones de dólares, un récord absoluto en el deporte estadounidense.

El patriarca Jerry Buss había comprado los Lakers en 1979 por 67,5 millones de dólares en un paquete que incluía Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo estadio, Los Angeles Forum.

La operación de los Lakers pulverizó el récord que habían marcado apenas tres meses antes la familia Grousbeck y el empresario Bill Chisholm con la compraventa de los Boston Celtics por 6.100 millones de dólares. Los Grousbeck se habían hecho con la franquicia en 2002 por 360 millones de dólares. Un negocio enorme para quienes habían controlado dos de las grandes franquicias de la NBA.

Tanto Walter como Chisholm encarnan el nuevo perfil de propietario en la NBA: al frente de consorcios respaldados por fondos de inversión, simbolizan el paso del modelo clásico del propietario único hacia la corporativización de las franquicias.

Además de Blazers, Lakers y Celtics, este 2025 se concretó la venta de los Minnesota Timberwolves -y las Lynx- tras una batalla legal iniciada por el anterior propietario, Glen Taylor, quien consideró que los 1.500 millones pactados en 2021 con Marc Lore y Alex Rodríguez se habían quedado cortos.

Otras franquicias que han cambiado de propietario en los últimos tiempos incluyen a los Phoenix Suns por una valoración de 4.000 millones en 2023, los Dallas Mavericks (3.800 millones) o los Charlotte Hornets (3.000 millones).

Detrás de esta avalancha de ventas multimillonarias no hay una sola causa, sino una combinación de factores que han generado un caldo de cultivo perfecto: desde el nuevo contrato global de derechos televisivos hasta la inminente expansión de la liga.

Por un lado, el contrato firmado con gigantes como Amazon, Disney y NBC por 76.000 millones de dólares ha disparado el valor de las franquicias y ha desatado el apetito de los inversores.

Por otro, el nuevo convenio colectivo ha endurecido las restricciones financieras -especialmente con la introducción del ‘second apron’- haciendo mucho más costoso y arriesgado para los propietarios apostar por plantillas repletas de estrellas o mantener dinastías competitivas por muchos años. Esto ha llevado a que algunos prefieran vender ahora, aprovechando la burbuja.

Además, la posible expansión de la NBA -con Las Vegas y Seattle en la quiniela- supondrá un futuro ingreso extraordinario para todos los actuales propietarios gracias a las cuotas de entrada que se repartirán entre las franquicias existentes.