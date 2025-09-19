Las Aces y las Fever se enfrentarán en las semifinales de la WNBA

Las Aces (segundas en la fase regular) vencieron a las Storm (7) por 74-73 en el tercer y definitivo partido de la serie, con 38 puntos anotados por su estrella, A'ja Wilson.
Campeonas de la WNBA en 2022 y 2023 y con una racha de 17 triunfos consecutivos antes de que Seattle forzara este tercer partido el pasado martes, las Aces jugaron hoy con fuego hasta el último suspiro.
En semifinales se enfrentarán con las Fever (6), que superaron a las Dream (3) 85-87 también en el tercer partido, con 24 puntos de Kelsey Mitchell.
En una temporada marcada por las lesiones —la más notoria la de Caitlin Clark— Indiana logró clasificarse para semifinales por primera vez en 10 años sin factor cancha y con sus dos triunfos a domicilio.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En la otra semifinal, las Minnesota Lynx (1) esperan rival entre las Phoenix Mercury (4) y las New York Liberty (5), que este viernes disputarán el tercer y definitivo partido de su serie.
Esta primera ronda (cuartos de final) de 'playoff' se disputa al mejor de tres partidos; las semifinales serán al mejor de cinco y, por primera vez, la final se jugará al mejor de siete.