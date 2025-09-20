Duarte, a por su primer título con el Unicaja, que sería el quinto para Tyson Pérez

Se trataría del primer título de Duarte desde su llegada en agosto al baloncesto español y del quinto de su compatriota Tyson Pérez en las filas del equipo malagueño. Duarte fue descartado el viernes en el segundo partido, por lo que se da por segura su participación en la final.

El primer título oficial de la temporada para el conjunto malagueño pasa por ganar a un viejo conocido, aunque renovado NBA G League United, una selección de jugadores de la liga de desarrollo de la NBA que aspira a ganar a los malagueños para tomarse la revancha de lo ocurrido hace un año.

Porque los norteamericanos ya se toparon con Unicaja en la edición de 2024, cuando los andaluces les vencieron con solvencia por 75-60, demostrando que el baloncesto europeo de primer nivel está por encima del segundo escalón del paraguas NBA.

El NBA G League tiene este año una plantilla totalmente distinta, de hecho, no repite ningún jugador. Está compuesta por anotadores de mucho talento ofensivo como el escolta Jaden Shackelford (23 puntos de media en la competición), héroe en los dos partidos al anotar la canasta ganadora ante el Flamengo (93-91) y ser decisivo en los últimos minutos ante el Illawara Hawks (100-94).

También forman parte de los principales peligros el exbase del Real Madrid en la campaña 2017/18 Chasson Randle (20’5 puntos) o el ala-pívot Feron Hunt (22’5 puntos y 8’5 rebotes). Dirigido por Joseph Blair, los estadounidenses son un equipo “de mucho físico y mucho talento”, como los define Ibon Navarro.

El Unicaja tratará de levantar el undécimo título de su historia este domingo, en una nueva final a la que llega con buen impulso después de pasar por encima del Utsunomiya Brex japonés (68-97) y haber ganado sin complicaciones al Al Ahli libio en el debut (61-73).

En el partido ante el cuadro nipón, Ibon Navarro dejó al alero dominicano Chris Duarte fuera de la convocatoria, al igual que hizo con el francés Killian Tillie en el primer encuentro, dejando al base canterano Manu Trujillo fuera de la rotación en ambos compromisos. Habrá que esperar a las horas previas a la final para conocer los descartes.

El Unicaja parte como favorito por su profundidad de plantilla y su condición de vigente campeón, con un núcleo que ha cambiado ligeramente con respecto al año pasado, con cinco salidas y cuatro fichajes, pero con el mismo gen competitivo y ganador.

Si logra conquistar Singapur de nuevo, el Unicaja igualará con dos títulos al Pallacanestro italiano y al Flamengo brasileño en una clasificación que lidera el Real Madrid, con cinco.