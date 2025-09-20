Jordan Loyd firma una temporada por el Anadolu Efes

Loyd, que no fue drafteado en el 2016 en la NBA, llegó al baloncesto europeo de la mano del Hapoel Eilat israelí. Una campaña allí le abrió las puertas de la máxima competición estadounidense, donde debutaría en el 2018 de la mano de unos Toronto Raptors con los que terminaría siendo campeón.

Sin embargo, tras ser cortado, cruzó de nuevo el Atlántico para fichar por el Valencia Basket, quien le dio la oportunidad de estrenarse en la Euroliga. Desde entonces ha jugado de seguido en máxima competición continental en las filas del Estrella Roja, el Zenit San Petersburgo, el Mónaco y el Maccabi Tel-Aviv en dos encuentros el pasado curso antes de regresar a la entidad monegasca.

En todo ese tiempo ha disputado un total de 159 partidos en el torneo promediando 12.3 puntos, 2.9 rebotes y 2.6 asistencias. Además este verano ha despuntado con la selección polaca en el Eurobasket, alcanzando con ella los cuartos de final y siendo el quinto máximo anotador con 22.5 puntos por encuentro.