NBA G League United, rival de Unicaja en la final de Copa Intercontinental

Con la victoria del NBA G League United ante el Illawarra Hawks australiano (100-94) este sábado, el Unicaja, como campeón del Grupo A, ya sabe que se jugará el primer título de la temporada ante esta selección de jugadores de la segunda categoría de la NBA que ha acabado ganando el Grupo B con dos triunfos.

Precisamente, el equipo malagueño se proclamó campeón de su primera Copa Intercontinental de la FIBA en la edición de 2024 tras vencer con solvencia a este mismo equipo, por 75-60, aunque contra una plantilla totalmente distinta a la de este año.

En la presente competición, las bazas de este equipo norteamericano basado en el físico y el talento anotador son jugadores, tanto jóvenes como veteranos, como Jaden Shackelford, Chasson Randle o Feron Hunt, que anotaron contra Illawarra 26, 23 y 21 puntos, respectivamente.

El Unicaja tratará de levantar un nuevo título este domingo en el Singapore Indoor Stadium, con capacidad para 12.000 espectadores, después arrasar al Utsunomiya Brex japonés (68-97) en el segundo partido de la fase de grupos, con una gran actuación de Tyler Kalinoski, y de ganar a medio gas al Al Ahli libio en el debut (61-73).

