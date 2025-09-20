Rostros visibles de la Euroliga muestran su apoyo al italiano Achille Polonara

El vídeo, de cuatro minutos y medio de duración, recoge mensajes de ánimos de diferentes personas que han coincidido con Polonara, quien jugó su último partido en la competición el pasado 25 de abril firmando con el Virtus de Bolonia a domicilio ante el Barça 5 puntos y 6 rebotes en 12:35 sobre la pista.
Polonara, recientemente fichado por el Dinamo Sassari, padece leucemia mieloide e ingresó este martes en un hospital de Bolonia para preparar el trasplante de médula ósea que recibirá de una mujer estadounidense con un 90% de compatibilidad después de pasar dos meses ingresado en Valencia con un tratamiento para frenar la velocidad de progresión de la patología.