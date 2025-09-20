Básquetbol

Rostros visibles de la Euroliga muestran su apoyo al italiano Achille Polonara

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- Personalidades de la Euroliga como su director ejecutivo Paulius Motiejunas; el presidente de los árbitros de la competición Sreten Radovic; el de los entrenadores Dimitris Itoudis; y excompañeros como Tornike Shenghelia, Vasilije Micic o Marco Belinelli han mostrado a través de un vídeo su apoyo al alero italiano Achille Polonara, quien en los próximos días se someterá a un trasplante de médula ósea.

El vídeo, de cuatro minutos y medio de duración, recoge mensajes de ánimos de diferentes personas que han coincidido con Polonara, quien jugó su último partido en la competición el pasado 25 de abril firmando con el Virtus de Bolonia a domicilio ante el Barça 5 puntos y 6 rebotes en 12:35 sobre la pista.

Polonara, recientemente fichado por el Dinamo Sassari, padece leucemia mieloide e ingresó este martes en un hospital de Bolonia para preparar el trasplante de médula ósea que recibirá de una mujer estadounidense con un 90% de compatibilidad después de pasar dos meses ingresado en Valencia con un tratamiento para frenar la velocidad de progresión de la patología.

