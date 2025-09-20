Rostros visibles de la Euroliga muestran su apoyo al italiano Achille Polonara

Redacción deportes, 20 sep (EFE).- Personalidades de la Euroliga como su director ejecutivo Paulius Motiejunas; el presidente de los árbitros de la competición Sreten Radovic; el de los entrenadores Dimitris Itoudis; y excompañeros como Tornike Shenghelia, Vasilije Micic o Marco Belinelli han mostrado a través de un vídeo su apoyo al alero italiano Achille Polonara, quien en los próximos días se someterá a un trasplante de médula ósea.