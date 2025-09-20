Talen Horton-Tucker refuerza al Fenerbahce, campeón de Europa

Esta será la primera experiencia en el baloncesto europeo para Horton-Tucker, 'drafteado' en segunda ronda de 2019 por los Orlando Magic, quienes posteriormente lo traspasaron a Los Ángeles Lakers, en los que jugó tres temporadas, convirtiéndose en 2020 en el segundo jugador más joven en proclamarse campeón, solo por detrás de Darko Milicic.

Tras esa etapa en el equipo californiano, se marchó a los Utah Jazz y finalmente a los Chicago Bulls, jugando en cinco campañas un total de 305 partidos de liga regular en los que promedió 9,2 puntos y 2,8 asistencias por noche. De ellos 59 fueron el pasado curso, con unos registros medios de 6,6 puntos, 2,4 rebotes y 1,4 asistencias.