A'ja Wilson hace historia con su cuarto MVP de la WNBA

Wilson recibió el premio a la mejor de la temporada regular por segundo año seguido, además de sus triunfos en 2020 y 2022.

Nadie en la historia de la WNBA había ganado el MVP en cuatro ocasiones.

Wilson recibió 51 votos de 72 para la primera plaza, informó la WNBA en un comunicado oficial.

La estrella de Las Vegas promedió 23.4 puntos, 10.2 rebotes y 3.1 asistencias en 40 partidos de temporada regular.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Napheesa Collier, de las Minnesota Lynx, terminó en la segunda posición, mientras que Alyssa Thomas, de las Phoenix Mercury, fue tercera.