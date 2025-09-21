Básquetbol

A'ja Wilson hace historia con su cuarto MVP de la WNBA

Chicago (EE.UU.), 21 sep (EFE).- A'ja Wilson, estrella de Las Vegas Aces, hizo historia este domingo al ser elegida por cuarta vez como MVP (jugadora más valiosa) de la WNBA.

Por EFE
21 de septiembre de 2025 - 16:35
Wilson recibió el premio a la mejor de la temporada regular por segundo año seguido, además de sus triunfos en 2020 y 2022.

Nadie en la historia de la WNBA había ganado el MVP en cuatro ocasiones.

Wilson recibió 51 votos de 72 para la primera plaza, informó la WNBA en un comunicado oficial.

La estrella de Las Vegas promedió 23.4 puntos, 10.2 rebotes y 3.1 asistencias en 40 partidos de temporada regular.

Napheesa Collier, de las Minnesota Lynx, terminó en la segunda posición, mientras que Alyssa Thomas, de las Phoenix Mercury, fue tercera.

