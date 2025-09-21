El Baskonia incorpora al base Markquis Nowell hasta 2027

El nuevo director de juego azulgrana tiene 25 años y procede de la segunda división estadounidense, la G-League, donde ha destacado por su capacidad anotadora y de pase a pesar de su 172 centímetros de altura.

En la temporada 2024-25, de la mano de los Río Grande Valley Vipers de la liga de desarrollo, promedió 16,1 puntos, 8,3 asistencias y 18,3 créditos de valoración en 49 partidos.

En su carrera solo jugó un partido en la NBA, en los Toronto Raptors.

Antes, en la NCAA fue reconocido con el trofeo Bob Cousy que destaca al mejor base universitario. De hecho, entre otras actuaciones, dejó huella con 19 pases de canasta, que fue récord de asistencias en un partido universitario, en el torneo final de 2023.

Se trata de “un director de juego dinámico y ambicioso que se pondrá próximamente manos a la obra con el resto de la plantilla azulgrana”, señalaron desde el club.