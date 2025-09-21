El Unicaja suma con la Intercontinental el undécimo título de su historia

Se trata del séptimo título en siete finales disputadas desde que Ibon Navarro es entrenador del Unicaja, desde la mitad de la temporada 2021/22, lo que reafirma la edad de oro que está viviendo el club de Los Guindos en las últimas cuatro campañas.

El Unicaja cumplió su condición de favorito en este torneo que decide al campeón de campeones, pues enfrenta a los ganadores de las respectivas competiciones FIBA de clubes de cada continente, aunque con la invitación del combinado estadounidense NBA G League United, finalista y rival del Unicaja en sus dos finales ganadas.

Llegaba como vigente campeón de la Liga de Campeones FIBA (BCL, por sus siglas en inglés), que ganó hace unos meses en Atenas, y en defensa del título intercontinental que ya había alcanzado en 2024, también en Singapur.

La Copa Intercontinental, organizada por la FIBA, es un trofeo creado en 1965 que ha sufrido varios modificaciones en su formato y con el Real Madrid como equipo más laureado, ya que lo ha ganado en cinco ocasiones, la última en el año 2015.

El Unicaja uno de los cinco equipos de la Liga ACB que han ganado este trofeo. El Real Madrid encabeza la lista con cinco, seguido del Tenerife, con tres títulos, el Unicaja, ahora con dos, y el Barça y el San Pablo Burgos cierran la lista con un trofeo.

Aunque con el formato actual de competición, el Unicaja ha igualado con su segunda conquista al Pallacanestro italiano y al Flamengo brasileño como los únicos equipos en ganar el galardón intercontinental FIBA en dos ocasiones.

Los once títulos de Unicaja son los siguientes: una Copa Korac en 2000/01; una Liga ACB en 2005/06; tres Copas del Rey en 2004/05, 2022/23 y 2024/25; una Supercopa ACB en 2024; una 'Eurocup' en 2016/17; dos Copas Intercontinentales en 2024 y 2025 y dos Ligas de Campeones FIBA (BCL) en las campañas 2023/24 y 2024/25.