España se cuelga el bronce en el Mundial femenino sub-23 de 3x3

Para lograrlo, España tuvo que vencer a Japón por 18-12 en la lucha por el tercer y cuarto puesto, a la que llegó sin De Santiago, lesionada en la penúltima ronda contra Francia.

En ese duelo, donde estaba en juego el pasaporte a la final, dominaron durante gran parte del mismo pero acabaron cayendo por un ajustado 17-18.

Fue la única derrota del equipo, que en la fase inicial se deshizo de Chile (21-6), de México (22-11), de Estados Unidos (18-12) y de Filipinas (18-11) antes de derrotar en cuartos de final a la República Checa por un ajustado 21-17.

"La medalla de bronce de la selección femenina U23 de 3x3 pone un brillante broche al verano de selecciones, especialmente en las categorías de formación. Han conseguido sobreponerse a los problemas físicos de esta última jornada de competición y auparse al tercer escalón del podio Mundial. Estamos muy orgullosos de su compromiso y de cómo han defendido la camiseta de España en esta Copa del Mundo de China", señaló al respecto Elisa Aguilar, presidenta del la FEB, en declaraciones difundidas por el ente federativo.

