Fred VanVleet se rompe el ligamento cruzado anterior y peligra para toda la temporada

VanVleet, de 31 años, había firmado en junio una extensión de su contrato por dos años y 50 millones de dólares, con una opción de jugador para la segunda temporada, la 2026-27.

El base, que la temporada pasada promedió 14,1 puntos, 3,7 rebotes y 5,6 asistencias por partido, fue una pieza clave de unos Rockets que terminaron la fase regular como segundos del Oeste con un balance de 52 victorias y 30 derrotas.

Esta iba a ser la décima temporada de VanVleet en la NBA tras disputar las siete primeras con los Toronto Raptors (campeón en 2019) y las dos últimas con los Rockets.