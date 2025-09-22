Scottie Pippen asistirá este jueves en Madrid al primer All Star inclusivo de baloncesto

El encuentro, previsto para las 18:00 horas, será el acto central de la decimocuarta Semana del Deporte Inclusivo organizada por a Fundación Sanitas y en él participarán jugadores a pie y en silla de ruedas que compartirán equipo y cancha.

En cuanto a la estructura del mismo, constará de cuatro cuartos de cinco minutos cada uno. Además, durante los descansos están previstas diversas actividades, entre ellas un concurso de triples inclusivo.