Scottie Pippen asistirá este jueves en Madrid al primer All Star inclusivo de baloncesto
Madrid, 22 sep (EFE).- Scottie Pippen, leyenda de la NBA que ganó seis anillos de campeón con los Chicago Bulls y dos medallas olímpicas de oro con la selección estadounidense, visitará Madrid este jueves 25 de septiembre para asistir al primer All Star inclusivo de baloncesto que se celebrará en el Polideportivo Antonio Magariños.
Por EFE
22 de septiembre de 2025 - 07:55
El encuentro, previsto para las 18:00 horas, será el acto central de la decimocuarta Semana del Deporte Inclusivo organizada por a Fundación Sanitas y en él participarán jugadores a pie y en silla de ruedas que compartirán equipo y cancha.
En cuanto a la estructura del mismo, constará de cuatro cuartos de cinco minutos cada uno. Además, durante los descansos están previstas diversas actividades, entre ellas un concurso de triples inclusivo.