Chris Duarte, encantado con su primer título en Málaga: "Es el primero de muchos"

Málaga (España), 23 sep (EFE).- El alero dominicano Chris Duarte, fichaje estelar del Unicaja, se mostró encantado este martes con el primer título que ha conquistado con el equipo español, el de la Copa Intercontinental FIBA ganado el pasado domingo en Singapur, y aseguró que será "el primero de muchos".