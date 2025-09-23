Chus Mateo: "Para mí es un sueño cumplido"

"Nunca sabes lo que te va a pasar, ni en la vida ni en el deporte. Y esto para mí es un sueño cumplido, aunque nunca pienses que pueda suceder. La vida viene como viene y toca esto. No sé si es el mejor momento, pero es el que es. Y lo voy a afrontar con determinación y valentía. Me apasiona lo que hago y voy a tratar de demostrar esa pasión que tengo", dijo.

"Quiero lanzar un mensaje de ilusión no solamente a los jugadores, que creo que tenemos potencial suficiente para volver a vivir momentos muy felices con la selección, sino también a la afición, que va a estar muy pendiente, que está muy detrás, que se identifica mucho con la selección. Vamos a trabajar codo con codo para llevar la ilusión otra vez a los hogares de España", añadió.

En sus declaraciones opinó también que el "gen ganador" de 'La Familia' "existe y va a seguir existiendo" y reconoció que aunque el último Europeo "ha podido no ser extraordinario a nivel de resultados, ha lanzado mensajes muy buenos de optimismo" al ver, por ejemplo, que "hay dos jóvenes (Sergio de Larrea y Mario Saint-Supéry) que han jugado un campeonato extraordinario y están llamando a la puerta para decir que quieren entrar". Con ellos y con todos los demás considera que es fundamental el "cariño".

Su primer reto serán las próximas ventanas FIBA, donde no podrá contar con jugadores de la NBA, la NCAA o la Euroliga aunque cree que el baloncesto español, a pesar de ello, "tiene jugadores absolutamente capacitados para hacer un muy buen trabajo". En cuanto al tiempo que se marca para volver a ver a España peleando por los título, comentó: "Las prisas nunca han sido buenas en el deporte".

"Hay que tratar de hacer las cosas bien y eso requiere de la inmediatez que siempre tendremos ahí, pero también de la pausa y la reflexión que en un momento determinado requiere una reestructuración de una base, de un poso que está y que a todos nos ilusiona. Hemos visto brotes verdes y hay que dejarlos crecer. Hay que dejar que las cosas fluyan y vayan poco a poco. Plantearse si en dos, tres o cuatro años vamos a tener una generación buenísima… a lo mejor la tenemos en menos, a lo mejor tardamos más en llegar. Sí mando un mensaje de optimismo: eso va a llegar sí o sí", agregó.