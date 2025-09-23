La ACB prende motores con la gala de inicio de la temporada 2025-2026

Madrid, 23 sep (EFE).- La ACB, la máxima competición del baloncesto español, dio este martes el pistoletazo de salida a la temporada 2025-2026 con sus jugadores como protagonistas, además de la presentación de novedades como un documental con estrellas recién retiradas del mundo del baloncesto, como Victor Claver y Sergio Rodríguez.