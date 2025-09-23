La ACB prende motores con la gala de inicio de la temporada 2025-2026

"Es momento y día para dar paso a los protagonistas reales. Queremos dar las gracias a los clubes por habernos dejado este elenco de jugadores maravilloso; gracias a Endesa porque estamos en lo que consideramos nuestra casa. Catorce años de un vínculo histórico entre marca y propiedad... No hay ningún récord histórico como este", aseveró el exbaloncestista Antonio Martín, presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb).
El evento, celebrado en la sede de la compañía en Madrid, contó con la participación de 16 jugadores en representación de sus respectivos equipos. Entre ellos, Willy Hernangómez (Barça), Rodions Kurucs (Baskonia), Dani Pérez (BAXI Manresa) o Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife).
La gala fue escenario del regreso de Ricky Rubio, quien, tras su etapa en la NBA (doce años repartidos entre Minnesota, Utah, Phoenix y Cleveland) y un parón para dedicarse a su salud mental, retorna a la competición en la que llegó a batir el récord de precocidad en su debut: 14 años, 11 meses y 24 días.
El canal DAZN comienza este fin de semana la emisión de la Liga Endesa, con Victor Claver y Pablo Laso como comentaristas.
Además, se estrena un documental que reúne a estrellas recientemente retiradas, como Sergio Rodríguez, Carlos Suárez, Tomás Bellas y Víctor Claver, como forma de ofrecer una mirada cercana a la trayectoria y experiencias de estos jugadores ya fuera de las canchas.