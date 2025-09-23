Marcelinho: "Espero que el cuerpo me siga respetando"

"Espero que el cuerpo me siga respetando y ojalá pueda ayudar al equipo a estar en lo más alto. Eso es lo más importante. Independiente del rol que yo pueda tener, lo más importante es que yo pueda aportar para que el equipo pueda seguir luchando por lo alto", dijo el brasileño antes de la presentación oficial de la nueva temporada.

Marcelinho, que el curso pasado firmó la mayor anotación de la historia de la competición en 32 años en 'playoff' (39 puntos), reconoció que la experiencia y la preparación física son clave para mantenerse activo a su edad.

"La alimentación, el descanso, la preparación física, todo el trabajo de gimnasio, de trabajo preventivo de lesiones, es importante. A nivel mental, yo creo que eso tiene un papel fundamental también. El entorno en el que vives, todo tiene un peso grande para que puedas estar en tu mejor nivel. Hay que encontrar un equilibrio y ser capaz de ir sumando cosas para que al final eso haga la diferencia", expresó.

Tras 20 años vistiendo la camiseta verdeamarela con Brasil, el base, que se retiró de su selección tras los Juegos Olímpicos de París 2024, señaló que aprovechó el verano para descansar un poco más y recuperarse tras finalizar la temporada 2024/25 algo tocado.

Marcelinho también reflexionó sobre su motivación constante y la importancia de vivir el presente en la pista: "He mantenido la misma ilusión siempre. Mantengo la ilusión de cuando tenía 22 años. Siempre he soñado con jugar al baloncesto y poder hacer esto para mí es un privilegio. Todo lo que hice hasta hoy no me servirá de nada cuando vaya a jugar".

Asimismo, valoró la rápida adaptación de los nuevos fichajes de su equipo, como el alero lituano Rokas Giedraitis, el pívot francés Yannis Morin, el escolta estadounidense Wesley Van Beck y Dylan Bordón.

"Son jugadores que se han incorporado a una velocidad bastante rápida para lo difícil que es venir a un equipo que ya tiene un estilo propio y que tiene un núcleo de jugadores que ya juegan prácticamente juntos. (...) Esperamos que en esta semana podamos seguir aumentando el ritmo y que para la Supercopa estemos bien, pero sobre todo para que cuando empiece la Liga estemos ya en un momento aún mejor", subrayó.