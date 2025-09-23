Montero: "Si me ven como un líder es porque siempre trato de dar lo mejor de mi"

"Trato de ser ese jugador que siempre va a tratar de hacer lo mejor para el equipo, de hacer la cosa que se requiera para ganar. Si me ven como un líder es porque siempre trato de dar lo mejor de mi y yo siempre trato de responder lo mejor posible", manifestó.

Montero cree que el equipo "va bien" y que tiene que subir "un nivel más" al participar en la Euroliga: "La exigencia es mayor, más partidos, más equipos. Va a depender mucho de la mentalidad que mantengamos durante todo el año y creo que es muy ilusionante. Es mi primer año en la Euroliga, soy un jugador que siempre trata de dar lo mejor de sí mismo, que siempre busca ese sentido de querer competir más. La Euroliga es una buena competencia para sacar ese nivel competitivo".

Asimismo no quiso pronunciarse acerca de si pueden ser una alternativa al Real Madrid, dominador del baloncesto español en los últimos años: "No buscamos equipos con los que compararnos. Siempre tratamos de hacer o mejor posible entre nosotros y cuando salimos ahí a competir, dar lo mejor. Este año tenemos más exigencia, todos los equipos mejoran durante el verano y es alto a tener en cuenta".