Polonara, antes de someterse al trasplante de médula: "Nos vemos pronto en la pista"

"Hola a todos, gracias por todo vuestro apoyo. Estoy preparado para empezar el trasplante. Estoy deseando comenzar. Nos vemos pronto en la pista. Muchas gracias", dijo en un vídeo que publicó en redes sociales.

La médula de una mujer estadounidense compatible al 90% está ya en Bolonia, en el Hospital Sant'Orsola, en el que el miércoles o el jueves le harán el trasplante.

Antes de ingresar el pasado 16 setiembre en el hospital boloñés, el jugador pasó dos meses en un hospital de Valencia, en el que se sometió a un tratamiento para frenar la progresión de la patología.

Polonara, que pasó por el Baskonia, terminó su contrato con el Virtus Bolonia en este mercado de verano y firmó, pese a su enfermedad, con el Dinamo Sassari sardo, en el que ya militó entre 2017 y 2019.

El alero, al que la selección italiana de baloncesto llamó antes de cada partido del Eurobasket, ya fue operado en octubre de 2023 para que le extirpasen una neoplasia testicular. En esa ocasión, se recuperó rápidamente y reapareció menos de dos meses después.