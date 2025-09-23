Ricky Rubio: "Quiero enamorarme otra vez del baloncesto"

"Quiero enamorarme otra vez del baloncesto. Nunca lo perdí, pero se enturbió con otras cosas que estaban en mi mente. Con mucho trabajo he podido volver a recuperar esa ilusión. La lección que la vida me ha dado estos años es aprender a disfrutar día a día, a no hacer planes más allá", manifestó.
"El perfeccionismo no existe, buscarlo al final consume más. Hay que aprender a aceptar dónde está uno mismo y valorarlo mucho", dijo antes de la gala de presentación de la temporada de la Liga Endesa.
Rubio afronta esta nueva campaña "ilusionado y con muchas ganas" y cree que han formado "un proyecto muy bueno con muy buena gente".
"Estoy encantado de poder estar aquí, de poder disfrutar de esta nueva etapa. Iba más allá de jugar al baloncesto, tenía que tener un porqué y un sentido. Volver aquí, al Joventut, poder dejar un legado... era el sitio, no había otro", explicó.
El base analizó el papel de la selección española en el último Eurobasket: "Ha tenido un poco de mala suerte, sobre todo después del debut. Estuvo luchando contra Grecia e Italia en los últimos momentos, hizo un gran papel a pesar de que los resultados no acompañaban".
Ahora empieza una nueva etapa con Chus Mateo en el banquillo: "Es un entrenador con mucha experiencia, que sabe lo que es la selección desde dentro. Seguro que con el Real Madrid ha cogido más experiencia y es una etapa ilusionante, de renovación que va a ir muy bien con él enfrente".
Preguntado acerca de una posible vuelta al equipo nacional, indicó: "Queda lejos porque no me lo he planteado, no sé cómo va a ir la temporada. Los planes siempre he ido a hacerlos pero sin disfrutarlos y ahora estoy en un proyecto muy ilusionante ahora mismo. No cierro nunca ninguna puerta, pero vamos a ver cómo evoluciona toda la temporada".