Cultura y Turismo de Abu Dabi y Etihad Airways, patrocinadores de la Euroliga

Así las cosas Experience Abu Dhabi, la marca de destino del DCT Abu Dhabi y la aerolínea nacional de los Emiratos Árabes Unidos tendrán presencia destacada en los partidos de Euroliga y BKT EuroCup, incluyendo señalización en pabellones, retransmisiones en directo e integración de forma rotatoria en las equipaciones de todos los equipos participantes en la Euroliga. Además en el ámbito digital se creará contenido exclusivo conjunto.

"Esta alianza se erige como un pilar clave de nuestra Estrategia de Turismo 2030, ya que impulsa el crecimiento de visitantes, apoya la diversificación económica y consolida a Abu Dabi como un destino global preferente para el turismo, la cultura y el deporte", señaló Saood Abdulaziz Al Hosani, subsecretario de DCT Abu Dhabi.

"A través de nuestra red, llevamos personas a Abu Dabi desde todo el mundo, y esta colaboración nos permite llegar a nuevas audiencias que comparten nuestra creencia de que las mejores experiencias suceden cuando uno se atreve a ir más allá de las fronteras", manifestó Antonoaldo Neves, director ejecutivo de Etihad Airways.

Por su parte Paulius Motiejunas, CEO de la Euroliga, declaró: "Estamos encantados de anunciar estas alianzas, que representan nuestra ambición de hacer crecer el baloncesto y fomentar conexiones globales significativas a través del deporte. Con Experience Abu Dhabi y Etihad Airways uniéndose a nosotros, esperamos crear experiencias inolvidables para nuestros aficionados y seguir reforzando la presencia internacional de la liga".

