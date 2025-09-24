Las Aces y las Mercury empatan sus semifinales en la WNBA

Las Mercury ganaron a las Lynx por 83-89 en la prórroga y se hicieron con el factor campo en su semifinal. Phoenix levantó 20 puntos en contra con una remontada culminada con un triple de Sami Whitcomb para forzar el tiempo extra a cuatro segundos del final.

Satou Sabally anotó 24 puntos y atrapó 9 rebotes, mientras que Alyssa Thomas se quedó a las puertas de un triple-doble con 19 puntos, 13 asistencias y 8 rebotes para las Mercury.

La serie se traslada ahora a Phoenix, donde se jugarán el tercer partido este viernes y el cuarto el domingo. Las Lynx, primeras en la fase regular, buscarán, al menos, forzar el regreso de la semifinal a Mineápolis para un eventual quinto duelo.

Por su parte, las Aces respondieron a su sorpresiva derrota en el primer partido con un correctivo a las Fever 90-68. A'ja Wilson, elegida como MVP de la temporada, terminó con 25 puntos, 9 rebotes, 5 robos y dos tapones para Las Vegas.

La semifinal seguirá en Indianápolis para los próximos dos duelos, también viernes y domingo, con las Fever con el factor cancha a favor.

Las New York Liberty, vigentes campeonas de la WNBA y eliminadas de los 'playoff' en cuartos de final a manos de las Mercury- anunciaron este martes que su entrenadora, Sandy Brondello, no seguirá al frente del equipo la próxima temporada.

Brondello estuvo cuatro temporadas al frente de las Liberty (107-53) y puso fin a la maldición de Nueva York, que había caído en cinco finales de la WNBA antes de conquistar por fin el título en 2024.