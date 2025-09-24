Yankuba Sima: "La Euroliga es un reto muy ilusionante"

"Han apostado por mí, es un voto de confianza muy importante, que valoro mucho e intentaré estar a la altura. Es mi primera oportunidad en Euroliga y es un reto muy ilusionante", afirmó Sima en declaraciones a los medios de comunicación.

Sima podría debutar oficialmente como ‘taronja’ este sábado ante su exequipo, el Unicaja de Málaga, en las semifinales de la Supercopa Endesa, algo que definió como "especial". "He estado dos temporadas y media y he tenido mucho éxito allí, pero ahora represento al Valencia y voy a darlo todo".

"El primer partido oficial es competir por un título, hay que estar muy concentrados y quitar la parte emocional. Valencia tiene una Supercopa y estamos a dos partidos de tener otra", añadió sobre la competición que se disputa este fin de semana en Málaga.

Sobre su rol en el equipo, Sima afirmó sentirse a gusto: "Estoy cómodo corriendo el campo y con ayudar a mis compañeros en lo que necesiten de mí. Tengo ese orgullo de defender, de jugar por encima del aro y de poder correr, que son virtudes mías y creo que puedo encajar bien".

El director de relaciones externas de Valencia Basket, Víctor Luengo, estuvo presente en el acto y valoró la incorporación de Sima. "Añadimos un extra de capacidad física y atlética para ayudar en el rebote y para defender a otros hombres grandes", explicó.

Sima, de 29 años y 211 centímetros, firmó este verano con el equipo valenciano por tres temporadas tras abonar la cláusula de salida que tenía en el contrato con su anterior club, el Unicaja de Málaga.