Costello: Darius Thompson nos dará calma y madurez, es una mezcla de Jovic y Chris Jones

"Creo que es un jugador de alto nivel, por eso ha estado en el Efes las últimas dos temporadas. Creo que nos dará calma y madurez, es una mezcla de Stefan Jovic y Chris Jones. Estoy muy contento de volver a jugar con él porque es un buen amigo", explicó a EFE.

Costello dijo que el equipo está preparado para disputar este fin de semana la Supercopa, en la que se miden en semifinales el sábado a un Unicaja al que dijo que ha visto a buen nivel.

"Creo que estamos preparados pero, además, no tenemos otra opción. Pedro (Martínez) ha hecho un buen trabajo aunque haya tenido poco tiempo para tener al equipo preparado. El último en llegar ha sido Darius (Thompson) hace dos o tres semanas y ha tenido tiempo de entender el sistema con el que juega Pedro", apuntó en referencia al técnico.

"En la Intercontinenal el Unicaja jugado bien y será difícil, como siempre contra ellos. Tenemos que jugar nuestro partido y tratar de que no hagan lo que quieren. Es una competición súper corta pero es baloncesto al final y al cabo y el fin de semana pasado hemos jugado un torneo igual. Tenemos que repetir, mantener nuestras piernas y tratar de ganar", destacó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Preguntado por si la actual plantilla es más compatible con el juego rápido que ya estableció el entrenador catalán la pasada campaña, dio a entender que sí pero también lamentó las lesiones de cuatro compañeros.

"Creo que hay un par de jugadores que quería traer para esta temporada y lo ha hecho. Seguimos jugando rápido y con un sistema. Sin Jean (Montero), Papi (Badio), Xabi (López-Arostegui) y Yankuba (Sima) será más difícil, los echaremos de menos", auguró.

"Vamos a una temporada más larga y con partidos más duros pero tenemos también una plantilla más larga y podemos rotar y mantener el sistema de Pedro en la acb y la Euroliga. Espero que tengamos el mismo nivel de energía que la pasada campaña. Tenemos 15 o 16 jugadores por una razón", recordó.

Costello recordó también que sólo pueden jugar dos de los tres jugadores con pasaporte extracomunitario de la plantilla pero se mostró convencido de que habrá solución a los problemas de última hora de Sima. "Encontraremos a alguien para ese puesto. El equipo es una máquina y tiene que seguir moviéndose.