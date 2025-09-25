Dani Miret: "Ricky Rubio es un líder natural, antepone al equipo"

"Ricky transmite normalidad. No viene a meter más puntos, sino que quiere ser el primero en defensa. Escucha mucho y está ilusionado en que el equipo funcione. Lo veo contento, inmerso en un buen proceso, poniéndose en forma. Cada día transmite cosas positivas. Suma en muchos aspectos y lo hace con paciencia. Es una de la oportunidades que tenemos que aprovechar todos para salir beneficiados y dar un paso más", ha declarado.

En el tradicional encuentro con los medios de comunicación antes del inicio de la temporada, el entrenador catalán ha explicado desde la pista del Palau Olímpic de Badalona que el cuerpo técnico está "muy contento con el equipo". "Las expectativas son altas porque esta temporada es una oportunidad para el club. Estamos muy ilusionados", ha admitido.

Miret, que afronta su segunda temporada completa al frente de la Penya, he explicado que han "ajustado" la plantilla a su gusto, y que este curso serán "más agresivos en defensa" y darán "más velocidad a los primeros segundos" del ataque, aunque ha admitido que no ganarán "por velocidad y por físico todos los partidos", sino que el grupo destaca por su "conocimiento de juego" y por entender que "tienen que cuidar el colectivo".

El técnico ha valorado que, pese a la lesión del ala-pívot Michael Ruzic, el equipo está "mejor" de lo que esperaba a estas alturas del curso, ya que en la Liga Catalana tuvieron "más momentos positivos que negativos" y sus jugadores dieron "un paso a nivel de liderazgo".

Pese a reconocer que "el ambiente es muy distinto" externamente por las expectativas que han despertado los nuevos fichajes, Miret ha desvelado que "el equipo es similar, un grupo trabajador que disfruta del día a día".

Sobre el hecho de cambiar la Eurocopa por la Liga de Campeones, ha comentado que es "una competición nueva" para el Joventut en la que "te lo juegas todo desde el inicio". "Es un baloncesto más físico con un arbitraje distinto. Nos tendremos que adaptar. En casa tenemos que ponerlo muy difícil para que no nos sorprendan, y fuera será difícil ganar. Entraremos con respeto y la máxima ambición", ha dicho.

Miret ha detallado que esta temporada las rotaciones serán "más largas" para "involucrar a más jugadores", porque "la energía es clave" al disputar dos partidos por semana y tener un vestuario veterano. Con todo, ha remarcado que los verdinegros tiene "objetivos en las dos competiciones" y lo quieren "hacer mejor".

El técnico ha apuntado que "uno de los objetivos de la temporada es hacer que el Olímpic vibre y se llene". En este sentido, ha dicho que "más allá de los grandes nombres", es "una buena noticia" que el club haya retenido a jóvenes como Ruzic, Yannick Kraag o Miguel Allen, de cuya energía dependerán para "tocar techo competitivo".

Por último, sobre la participación de los equipos israelíes en las competiciones internacionales, Miret ha opinado que "es difícil explicar que un país en medio de este conflicto mantenga la actividad deportiva con normalidad" y ha añadido que "dentro del mundo del deporte parece que todo el mundo tenga que guardar silencio".

"Hay gente responsable de tomar estas decisiones. Hacemos el papel que nos toca. No es lo ideal y no parece lógico que se mire hacia otro lado sin hacer nada más. Si la decisión es esta y está argumentada, explicarla ayudaría. En nuestra situación, no es nuestra responsabilidad hacer algo fuera de nuestra parte, que es deportiva", ha zanjado.