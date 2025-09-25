El técnico del Bàsquet Girona Moncho Fernández renueva con club de Marc Gasol hasta 2027

El comunicado señala que el Girona refuerza así su "confianza" en la figura de Moncho y "apuesta por la continuidad de un proyecto liderado por uno de los técnicos con más experiencia y reconocimiento" de la ACB.

Moncho recaló en Fontajau en diciembre del año pasado, con el equipo colista con un pésimo balance de nueve derrotas en once jornadas, y salvó al Girona con diez victorias en 23 jornadas.

Suma 467 partidos en la Liga Endesa entre el Murcia (2009), el Obradoiro (2011-2024) y el Girona.

El club de Marc Gasol ya había anunciado este miércoles la renovación del director deportivo, Fernando San Emeterio, hasta 2027 también.

En unas declaraciones distribuidas por el club, el director deportivo se mostró "muy contento" por la continuidad de Moncho Fernández, "el capitán de barco ideal para construir un proyecto a largo plazo" y "un técnico de proyecto".

También destacó que la confianza del club en el entrenador gallego es "absoluta" y que su renovación da "estabilidad" al proyecto, además de reivindicar que su trabajo ha sido "excelente".

"Encarna perfectamente los valores del club y su trabajo diario, su capacidad para resolver problemas y su pasión por el trabajo son ejemplares", añadió San Emeterio.