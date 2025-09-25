Pippen: "Madrid es un gran ciudad con gente hermosa, ¿por qué no unos Juegos Olímpicos?"

El exjugador estadounidense, que este jueves cumplió sesenta años, pertenece a la mejor generación de jugadores de la NBA, con los que ganó dos medallas de oro olímpicas en Barcelona'92 y Atlanta'96.

"Los Juegos de Barcelona fueron un gran momento en mi vida. Tengo grandes recuerdos. Después de ganar el título de la NBA, tener la oportunidad de jugar por una medalla de oro fue increíble. Fue la oportunidad de mostrar realmente el baloncesto nuestro a nivel mundial", dijo Pippen, que ejerció en Madrid del primer All Star inclusivo organizado por la Fundación Sanitas.

"Madrid es una gran ciudad, con gente hermosa. ¿Por qué no unos Juegos?. Podría ser", apuntó el exjugador de la NBA, que desveló que de su época en activo recuerda a figuras como el lituano Arvydas Sabonis, al que calificó como "una gran jugador" y del que dijo que posteriormente siguió la carrera que hizo en Estados Unidos.

La posibilidad de que la NBA se pueda expandir con una nueva conferencia en Europa agrada a Pippen, aunque es algo que, a corto plazo, no ve claro.

"Podría haber una conferencia de la NBA en Europa porque el baloncesto está creciendo y la NBA va a seguir intentando crecer. Sería algo bonito. Queremos expandir el juego e involucrarnos en algunos países internacionales. Lo que pasa es que tiene que tener sentido y que haya suficientes equipos como para que el viaje merezca la pena", concluyó.