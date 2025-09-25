Básquetbol

Un ayuntamiento español pide suspender el Baxi-Hapoel Jerusalén de Eurocopa de baloncesto

Barcelona (España), 25 sep (EFE).- El ayuntamiento de Manresa (noreste de España) ha aprobado una moción presentada por un grupo político, con enmiendas parciales del equipo de gobierno municipal, para reclamar la suspensión del partido de la Eurocopa de baloncesto que el 15 de octubre enfrentará en el Nou Congost al Baxi Manresa con el Hapoel Jerusalén israelí.

Por EFE
25 de septiembre de 2025 - 11:00
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2349

El pleno municipal se ha posicionado en contra de la celebración del partido. La moción de 'Fem Manresa', un grupo municipalista de izquierdas, denuncia el genocidio en Gaza, pide un posicionamiento ético del consistorio y se alinea con los grupos de animación del club manresano y la plataforma Boicot ICL.

La misma argumenta que disputar el partido ante el Hapoel "blanquearía" las acciones del Estado de Israel contra el pueblo palestino.

El pleno ha aprobado que el ayuntamiento se pronuncie públicamente contra la celebración del partido y que traslade el citado posicionamiento tanto al club, el Bàsquet Manresa, como a la Euroliga -organizadora de la competición- y a diversas instituciones deportivas y políticas.

Este movimiento llega días después de que el 16 de septiembre los grupos de animación del Baxi Manresa emitieran un comunicado conjunto en las redes sociales para pedir la suspensión de dicho partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado