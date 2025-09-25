Un ayuntamiento español pide suspender el Baxi-Hapoel Jerusalén de Eurocopa de baloncesto

El pleno municipal se ha posicionado en contra de la celebración del partido. La moción de 'Fem Manresa', un grupo municipalista de izquierdas, denuncia el genocidio en Gaza, pide un posicionamiento ético del consistorio y se alinea con los grupos de animación del club manresano y la plataforma Boicot ICL.

La misma argumenta que disputar el partido ante el Hapoel "blanquearía" las acciones del Estado de Israel contra el pueblo palestino.

El pleno ha aprobado que el ayuntamiento se pronuncie públicamente contra la celebración del partido y que traslade el citado posicionamiento tanto al club, el Bàsquet Manresa, como a la Euroliga -organizadora de la competición- y a diversas instituciones deportivas y políticas.

Este movimiento llega días después de que el 16 de septiembre los grupos de animación del Baxi Manresa emitieran un comunicado conjunto en las redes sociales para pedir la suspensión de dicho partido.

