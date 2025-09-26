El Olympiacos ficha a Frank Ntilikina

Ntilikina, que llega para reforzar la posición tras conocerse la lesión de Keenan Evans, promedió la pasada campaña 7 puntos y 2 asistencias en cerca de 20 minutos de juego a lo largo de 21 encuentros en la máxima competición europea.

Fue el año de su retorno a la misma después de haberla disputado solo en la temporada 2015-2016 de la mano del Estrasburgo.

Drafteado en la NBA en el puesto número 8 de la edición del 2017 por los New York Knicks, en la máxima competición estadounidense jugó también en los Dallas Mavericks y en los Charlotte Hornets.

Además, con el combinado nacional galo ganó las platas olímpicas en Tokio 2020 y en París 2024 y el bronce Mundial en el 2019.

