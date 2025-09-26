Huesca, capital del baloncesto femenino con la disputa de la Supercopa

De todos ellos el principal favorito será un año más el cuadro valenciano, ganador de las dos últimas ediciones del torneo y de las tres últimas ligas. Ya sin la figura de Alba Torrens, uno de los referentes en los últimos años, el equipo ha repescado a las prometedoras Awa Fam y Elena Buenavida, subcampeonas de Europa ambas este verano.

Además se ha reforzado con otra internacional como María Araújo, con la montenegrina Marija Lekovic, con la estadounidense Tanaya Atkinson y con la joven Paula Saravia. Todas ellas vienen a completar un equipo que sigue contando con mucho talento nacional en la figura de Raquel Carrera, Leti Romero, Queralt Casas o Cristina Ouviña.

Reforzado por su papel de sorprendente campeón de la Copa del Rey irrumpirá en escena el Hozono Global Jairis. Al frente seguirá Bernat Canut, quien seguirá contando con Aina Ayuso como base, a la que se une la repescada Ángela Mataix, ya internacional española. No será la única referente que se mantiene pues repiten Txell Alarcón, Lou López-Sénéchal o Billie Kim Massey.

Esta última será la única que da continuidad al juego interior, donde el club ha hecho una gran revolución incorporando a Andrijana Cvitkovic, a Jasmine Walker y a Aaronette Vonleh. Del acople de esas piezas pueden depender mucho sus opciones de dar otra 'campanada' en la que será su segunda participación en el torneo que abre la temporada en España.

Más amplia si cabe ha sido la revolución en el Perfumerías Avenida que entrena Anna Montañana, el pasado curso finalista copero cayendo precisamente contra el cuadro de Alcantarilla. El grupo salmantino, quien más títulos de la Supercopa ha ganado con nueve, solo mantiene en su plantel a la talentosa Iyana Martín y a Andrea Vilaró, compañera suya en la selección española. El resto del plantel lo componen caras nuevas.

Entre las recién llegadas destacan la base Claudia Soriano; la francesa Clarince Djaldi-Tabdi, capitana del Landes campeón de la liga gala; y la sueca Regan Magarity, que retorna a la competición española procedente del Mersin turco. En cambio no estarán ya en el club Sika Koné, Arica Carter, Mariella Fassoula o Laura Gil.

Por último presenta también su candidatura el Casademont Zaragoza, subcampeón liguero, quien llega con la moral por las nubes tras clasificarse para la fase de grupos de la Euroliga después de remontarle en casa 21 puntos al Zabiny Brno. Es el primer paso para intentar repetir el gran año pasado, en el que además de quedar finalistas en la competición doméstica hicieron lo propio en la Supercopa y alcanzaron los cuartos de final en la máxima competición europea a la que ahora vuelven.

La base Mariona Ortiz seguirá siendo su principal referente en la pista para una entidad que ha pescado por partida doble en el Villeneuve-d'Ascq campeón de la pasada Eurocopa trayendo a la MVP de la competición, Carla Leite, y a Aminata Gueye. A ellas se unen igualmente Veronika Vorackova, campeona de Europa el pasado año con el USK Praga, Nadia Fingall y Ornella Bankolá.

La primera semifinal enfrentará el sábado a las 17:15 horas al Perfumerías Avenida y al Valencia Basket y la segunda a las 20:00 al Casademont Zaragoza y al Hozono Global Jairis. Ya el domingo, a las 17:00, tendrá lugar el encuentro del que saldrá el ganador final.