Ibon Navarro afirma que el Valencia Basket llega como "un cohete"

En rueda de prensa, el entrenador vitoriano destacó del conjunto valenciano "la forma que tienen de jugar, con esas señas de identidad que hacen que los jugadores puedan lucir aún más"; y agregó que no se equivoca si dice "que ha sido el equipo más coral y brillante de la pretemporada".

"Nos falta nivel baloncestístico para competir con ellos, pero es un grupo que cuando llega la competición saca un extra, ese gen que el equipo ha ido desarrollando estas tres temporadas y nos agarramos a eso. A nivel de baloncesto estaremos lejos de Valencia, pero es un partido, una competición", indicó.

El Unicaja llegó el pasado martes de disputar la Copa Intercontinental en Singapur y el nivel que mostrará en la Supercopa es una incógnita.

"El año pasado, por lo que fuera, lo gestionamos mejor o los chicos descansaron mejor o vete tú a saber y este año las cosas no han ido tan bien. Espero que entre el entreno de hoy, más suave, y una noche más, mañana tengamos un grado de descanso mayor", dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ibon Navarro es claro en cuanto a lo que puede ofrecer el Unicaja y señaló que "al equipo no hay que contarle milongas" porque está "muy lejos y va a costar terminar de meter a todo el mundo, coger las cosas, automatismos, jugadores que se acaban de conocer, saber las cosas nuevas".

"No es lo mismo de otros años, nos va a llevar tiempo. Son conscientes de eso los jugadores, pero cuando llegan este tipo de partidos, el equipo da un extra. No sé si ese extra nos va a dar para ganar a un equipo como Valencia, pero espero que para competir por lo menos", insistió.

El técnico cajista detalló sobre que el Valencia Basket tiene un gran equipo, "con el estilo de Pedro Martínez, pero mejores piezas todavía, y eso sin Badio y Montero" y con "señas de identidad que se ven de forma clara al ser un equipo agresivo, coral, muy buen campo abierto, poderoso en el rebote: es verdad que vienen con bajas, pero tienen 16 jugadores", comentó.