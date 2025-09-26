La leyenda de la NBA Scottie Pippen visita el estadio Santiago Bernabéu

Pippen, leyenda de los Chicago Bulls de Michael Jordan, se paseó por las instalaciones de conjunto blanco y, posteriormente, recibió una camiseta con su nombre y el dorsal '33', según detalló el club en un comunicado.
El estadounidense, que acudió a Madrid como embajador del All Star Inclusivo de la Fundación Sanitas, jugó durante 17 temporadas en la NBA, competición en la que logró seis anillos de campeón con los 'Bulls'.
Además, se consagró dos veces consecutivas campeón olímpico, en la edición de Barcelona 1992 y Atlanta 1996.