La leyenda de la NBA Scottie Pippen visita el estadio Santiago Bernabéu

Madrid, 26 sep (EFE).- El legendario alero de la NBA Scottie Pippen visitó este viernes el estadio Santiago Bernabéu con motivo de su visita a Madrid, y lo hizo acompañado del director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, y del exbaloncestista español Rudy Fernández.