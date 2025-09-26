Básquetbol

La leyenda de la NBA Scottie Pippen visita el estadio Santiago Bernabéu

Madrid, 26 sep (EFE).- El legendario alero de la NBA Scottie Pippen visitó este viernes el estadio Santiago Bernabéu con motivo de su visita a Madrid, y lo hizo acompañado del director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, y del exbaloncestista español Rudy Fernández.

26 de septiembre de 2025 - 11:25
Pippen, leyenda de los Chicago Bulls de Michael Jordan, se paseó por las instalaciones de conjunto blanco y, posteriormente, recibió una camiseta con su nombre y el dorsal '33', según detalló el club en un comunicado.

El estadounidense, que acudió a Madrid como embajador del All Star Inclusivo de la Fundación Sanitas, jugó durante 17 temporadas en la NBA, competición en la que logró seis anillos de campeón con los 'Bulls'.

Además, se consagró dos veces consecutivas campeón olímpico, en la edición de Barcelona 1992 y Atlanta 1996.

