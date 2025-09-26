La perla finlandesa Miikka Muurinen ficha por el Partizan de Belgrado

En la máxima competición continental de selecciones Muurinen, apodado 'Slim Jesus' y que fue el jugador más joven de entre todos los que disputaron el torneo, anotó 6,6 puntos y capturó 1,9 rebotes en once minutos por noche, ayudando a los suyos a lograr la cuarta plaza tras caer en la lucha por el bronce ante Grecia.

Muurinen cuenta con pasado en España, pues en la temporada 2022-2023 jugó en el Zentro Basket, antes de poner rumbo a Estados Unidos para proseguir su carrera en la Christian High School de Wichita. Además, en marzo del 2024, disputó el Adidas NextGen Tournament de Dubai promediando 7 puntos, 5 rebotes, 1,5 asistencias y 1 tapón.