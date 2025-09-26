Nowell: "Quiero hacer que mis compañeros sean mejores"

El base azulgrana, que debutó este jueves con una gran actuación en la Euskal Kopa ante el Bilbao Basket, explicó en su presentación que su nuevo equipo es reconocido porque en él han jugado muchos jugadores con pasado en la NBA.

“Estoy preparado para esta temporada”, dijo el director de juego, que tuvo opciones de ir al conjunto vitoriano en el pasado, pero no se decidió hasta esta temporada.

Markquis Nowell destaca por su poca altura, 170 centímetros, pero ya demostró en su primer encuentro que esa diferencia física no le afecta. “Para jugadores como yo es importante ser listo, ser consciente de lo que pasa a tu alrededor y utilizarlo como una ventaja”, subrayó el base, que apuntó que esa competitividad que le caracteriza puede venir de esas dudas que podía generar por su tamaño.

Respecto a su primer partido como baskonista manifestó que se sintió “fantástico”. “Tengo grandes compañeros, he llegado tarde pero la química esta ahí, me lo pasé muy bien y tengo ganas de traer más trofeos”, celebró.

Preguntado por las diferencias en el juego, admitió que la velocidad y el físico le llamaron la atención. “Hay mucha intención en el juego y muy buen baloncesto que viene bien para mi estilo”, consideró el azulgrana, convencido de que lo puede hacer bien. “Es un juego en equipo, se juega duro y se compite”, destacó.

Estuvo acompañado por el director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, que no dudó en afirmar que “es un jugador especial” y que lo quisieron fichar en otras ocasiones, pero que Markquis Nowell prefirió entonces continuar su carrera en Estados Unidos.

“Es un jugador diferente, nos va dar rapidez, alternancia y una visión diferente en el juego”, avanzó el portavoz baskonista.