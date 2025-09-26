Scariolo: "Estamos muy verdes en muchas áreas"

"Ningún entrenador le haría asco a un par de semanas más para poder entrenar. Hoy hemos hecho el primer entreno en el que el equipo ha estado completo, sin limitaciones de minutos, en toda la temporada. Evidentemente estamos muy verdes en muchas áreas, tengo un margen de mejora que espero que podamos rellenar en el transcurso de las próximas semanas y meses", dijo.

"Pero a la vez es una competición oficial y la queremos afrontar con toda la motivación y la energía. Jugamos contra un equipo muy bueno, muy experimentado, muy organizado, muy bien entrenado, con mucho talento anotador, con mucha inteligencia en la cancha y en el banquillo", añadió en la rueda de prensa previa a viajar a Málaga.

Scariolo afirmó que tiene "muy claro cuándo es realmente el momento en el que el equipo tiene que estar cerca del 100%" y que para elevar el porcentaje actual deben compensarlo "con un esfuerzo extra", no siendo una excusa que el equipo este lejos de su "perfecto acoplamiento".

En ese sentido, cree que primero tienen que "alcanzar una condición física aceptable no en cinco jugadores sino en quince", algo de lo que están "bastante lejos".

En cuanto al estado de jugadores que han tenido problemas físicos como Mario Hezonja, Alberto Abalde, Theo Maledon y Gabriel Deck, señaló que "están para poder vestirse y ayudar al equipo; pero no están al 100% ninguno". "El criterio físico permite que estén en el campo, teniendo en cuenta que están lejos de sus 100%", añadió.

Asimismo, analizó el 'cambio de cromos' que ha llevado a su predecesor, Chus Mateo, al puesto de seleccionador español que él mismo ocupaba: "Hay una base de trabajo muy buena. El equipo ha cambiado mucho y esto es el punto de salida de una nueva temporada, pero hay muchas cosas que están muy bien hechas y, las que pueden ser mejorables, no son mejorables porque se hizo un mal trabajo, sino porque el equipo probablemente tenía características diferentes".

"Hay cosas que por la estructura del equipo y por lo que nos permite la plantilla este año podemos proponernos mejorar, así como Chus seguramente tiene muchas cosas que pueden ser mejoradas en la selección. Está perfectamente capacitado y tiene todas las características idóneas para poderlo llevar a cabo de la mejor de las maneras", agregó.

Por otra parte, analizó la dureza del calendario: "Si me pongo a opinar de lo que no puedo cambiar pierdo energías y pierdo tiempo. Por supuesto todos estamos generalmente preocupados. Cualquiera te dice que es obvio el riesgo de lesiones, la necesidad de entrenar menos penalizando la calidad del juego y la posibilidad de mejora de los jugadores. El calendario es el que es y tenemos que intentar ser buenos en movernos dentro de él para poder competir en todos los partidos y para ser capaces de resetear después de cada uno".