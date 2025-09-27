Zach Hicks, ala pívot de 22 años, ficha por el UCAM CB tras la lesión de Kaiser Gates

El nuevo integrante de la plantilla dirigida por Sito Alonso es un ala pívot de 22 años y 2,03 metros de estatura que llega para reforzar la posición de 4 como consecuencia de la rotura del ligamento cruzado anterior y el esguince leve de ligamento lateral interno de la rodilla derecha sufrida por Gates y que le hará pasar por el quirófano.

Su sustituto viene de promediar 11,8 puntos y 5 rebotes por partido con el equipo de la Universidad de Penn State, de la Liga NCAA estadounidense, y es un interior que destaca por su capacidad atlética y buen lanzamiento exterior, como lo acredita el 41 % de efectividad en los triples.

Firmando contrato hasta el final de la temporada 2025/2026 con opción a una más, el de Camden, localidad de Nueva Jersey, vivirá en Murcia su primera experiencia europea y llega con la ambición de seguir progresando en su incipiente carrera profesional y también con la intención de aportar energía al conjunto grana, que competirá en la Liga Endesa a nivel nacional y en la FIBA Europa Cup en el ámbito internacional.

Su estreno se producirá ya este domingo a las doce y media del mediodía en el partido de pretemporada que los de la capital del Segura disputarán frente a otro equipo de la máxima categoría como el Covirán Granada en la ciudad nazarí.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lo siguiente para el UCAM CB será el debut liguero frente al MoraBanc Andorra el domingo de la semana que viene a las seis de la tarde en el Palacio de los Deportes de Murcia.