La ala-pívot canadiense Laeticia Amihere refuerza el Spar Girona

Amihere, de 23 años y 191 centímetros, llega a Fontajau para "cubrir un poco la carencia que tenemos en el juego interior", ha explicado el director deportivo, Pere Puig, en unas declaraciones distribuidas por el propio club.

"Es una jugadora muy fuerte en el rebote y seguro que nos ayudará", ha detallado Puig.

Recalará en el Girona después de jugar en la WNBA estadounidense con las Atlanta Dreams, equipo que la seleccionó en el número 8 del Draft de 2023, y las Golden State Valkyries.

Con la selección de Canadá ha jugado el Mundial de 2022, con una cuarta posición, la Copa América de 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

