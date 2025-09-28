Las Phoenix Mercury vuelan a las Finales de la WNBA y esperan a Fever o Aces

Las Mercury sellaron el billete para las Finales con una victoria por 86-81 contra las Lynx, huérfanas de su estrella Napheesa Collier, que les permitió cerrar la serie 3-1.
La franquicia de Phoenix es la cuarta en la historia de la WNBA capaz de eliminar a ambas finalistas del año anterior en su camino de postemporada.
Antes de las Lynx, las Mercury dieron la sorpresa contra las New York Liberty.
Las segundas finalistas se conocerán el martes, en el quinto y decisivo partido entre Fever, que no podrán contar con Caitlin Clark hasta el próximo curso, y Aces.
