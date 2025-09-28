Las Phoenix Mercury vuelan a las Finales de la WNBA y esperan a Fever o Aces

Chicago (EE.UU.), 28 sep (EFE).- Las Phoenix Mercury eliminaron este domingo a las Minnesota Lynx y se clasificaron para las Finales de la WNBA, en las que se medirán con la vencedora de la serie entre Indiana Fever y Las Vegas Aces.