Doncic: "Es complicado cuando llegas a una nueva franquicia a mitad de temporada"

Lo hizo en el día de medios de la NBA organizado por los Lakers en Los Ángeles previo al arranque de la temporada, fijado el 21 de octubre.

"No tuvimos mucho tiempo la temporada pasada, y por eso la pretemporada es importante, para conocer a todos, ver qué le gusta a la gente. Tendremos muchos entrenamientos y estoy ilusionado", dijo Doncic.

"Estoy ilusionado por jugar por los Lakers. Cuando llegas a la nueva franquicia a mitad de temporada es complicado, pero la pretemporada ayudará mucho. Me siento muy bien, tengo muchas ganas de empezar. Cuando acabó la temporada pasada, tenía muchas ganas de volver a empezar. Me siento muy bien y preparado para esta temporada", insistió.

Doncic regresó a Los Ángeles tras el Eurobasket con Eslovenia e integra un equipo que se reforzó con Deandre Ayton y Marcus Smart, entre otros, de cara al nuevo curso.

"Añadimos buenas piezas, estoy ilusionado. Estoy contento por tener a compañeros que fueron rivales duros para mí en el pasado", aseguró.

En particular, Doncic manifestó su satisfacción por la llegada de un pívot como Ayton: "Estuvimos en el mismo draft, me alegré cuando me dijeron que le ficharían".

"Estoy ilusionado por tenerle en mi equipo", afirmó.