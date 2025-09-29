Durant dice que los Rockets eran su destino "natural"

"Vi el crecimiento rápido de esta franquicia, vi lo que hizo Ime Udoka. Tenía contactos en esta franquicia, me pareció muy normal llegar al gimnasio a entrenar. Siempre he tenido respeto para este estado, esta ciudad, es lo correcto", dijo Durant en el día de medios de los Rockets previo al arranque de la nueva temporada de la NBA.

De 37 años, Durant fichó por los Rockets tras jugar de 2023 a 2025 en los Phoenix Suns y consideró que Houston es un sitio en el que se ve viviendo a largo plazo.

"Es fantástico estar de vuelta, tengo amigos, relaciones, siempre sentí que era un sitio en el que podía vivir. Se sentía natural, siempre noté el amor cuando venía a Houston", afirmó.

Durant, doble campeón NBA y MVP en 2014, jugó en Texas en su carrera universitaria con los Texas Longhorns.

"Nunca hablo de campeonatos, solo voy a trabajar cada día. Tener fuerza física, tener a jugadores que se puedan intercambiar, unidos, continuidad son cosas que tienen peso y que te hacen exitoso. Creo que tenemos esas piezas en este equipo, se trata de ver cómo nos unimos y eso puede tomar tiempo", opinó.