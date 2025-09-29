Básquetbol

El exterior Sander Hollanders ficha por el Girona con un contrato temporal

Girona (España), 29 sep (EFE).- El neerlandés Sander Hollanders, que puede ejercer como escolta o alero, se ha convertido en nuevo jugador del Bàsquet Girona con un contrato de dos meses ampliable hasta final de temporada, según anunció este lunes el club catalán.

Por EFE
29 de septiembre de 2025 - 12:05
Hollanders, de 24 años y 195 centímetros, es internacional con la selección de los Países Bajos y la temporada pasada promedió 9,2 puntos, 1,8 rebotes y 1,2 asistencias con el Spirou Basket en la liga belga y 8,7 puntos, 1,5 rebotes y 1,9 asistencias en la Eurocopa.

El director deportivo, Fernando San Emeterio, aseguró que Hollanders puede ser "una buena ayuda" para el equipo de Moncho Fernández en un momento de problemas físicos, a las puertas del debut en la Liga Endesa.

"Es un jugador con una trayectoria ascendente. El salto a la acb es grande, pero su manera de jugar encaja perfectamente con lo que queremos hacer, porque es un jugador con una intensidad alta que hace esfuerzos constantes y tiene un buen tiro de tres", añadió.

San Emeterio también explicó que tiene "un buen físico" para jugar en la acb y que el club seguía desde hace tiempo a Hollanders, que antes de jugar en el Spirou Basket militó en el BAL y en el Donar Groningen de su país.

