El exterior Sander Hollanders ficha por el Girona con un contrato temporal

Hollanders, de 24 años y 195 centímetros, es internacional con la selección de los Países Bajos y la temporada pasada promedió 9,2 puntos, 1,8 rebotes y 1,2 asistencias con el Spirou Basket en la liga belga y 8,7 puntos, 1,5 rebotes y 1,9 asistencias en la Eurocopa.

El director deportivo, Fernando San Emeterio, aseguró que Hollanders puede ser "una buena ayuda" para el equipo de Moncho Fernández en un momento de problemas físicos, a las puertas del debut en la Liga Endesa.

"Es un jugador con una trayectoria ascendente. El salto a la acb es grande, pero su manera de jugar encaja perfectamente con lo que queremos hacer, porque es un jugador con una intensidad alta que hace esfuerzos constantes y tiene un buen tiro de tres", añadió.

San Emeterio también explicó que tiene "un buen físico" para jugar en la acb y que el club seguía desde hace tiempo a Hollanders, que antes de jugar en el Spirou Basket militó en el BAL y en el Donar Groningen de su país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy