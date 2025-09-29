El Olympiacos, mucho hueso en el estreno europeo de un renovado Baskonia

El técnico italiano Paolo Galbiati y cinco jugadores se estrenarán en la competición más exigente del viejo continente. Lo harán ante su público, en Vitoria, y frente a uno de los serios candidatos a acceder de nuevo a la Final Four que se disputará precisamente en Atenas.

La plaga de lesiones durante este tiempo de preparación apenas ha dejado ver la intención del técnico italiano con los azulgranas.

De hecho, para este duelo estarán disponibles Markus Howard y Tadas Sedekerskis, sin haber jugado aún, y Tim Luwawu-Cabarrot, con muy pocas horas de vuelo a las órdenes del preparador lombardo.

A estos se unirá seguramente el esloveno Stefan Joksimovic, canterano de 16 años, que ha sido la mejor noticia de la pretemporada.

Los vascos tendrán que apoyarse en el liderazgo de Trent Forrest, Luka Samanic y Hami Diallo, los mejores en los partidos de preparación, en los que el Baskonia no ha podido ni siquiera probar cosas por la falta de efectivos. Mañana seguirán ausentes los lesionados Kurucs y Diakité.

Una de las buenas noticias ha sido la reciente incorporación del base Markquis Nowell, que llegó como un soplo de aire fresco y aclaró muchas ideas sobre el juego azulgrana, sobre todo en estático.

En el otro lado de la pista estará el todopoderoso Olympiacos, que no podrá contar con Moustapha Fall y Keenan Evans, pero que acaba de incorporar a Frank Ntilikina para redondear una plantilla que ha levantado ya la Supercopa griega.

Dos de los equipos con más partidos en la Euroliga se han medido en 50 ocasiones, con un balance de 20-30 a favor de los de El Pireo, que sin embargo siempre han sufrido para arrancar triunfos en la capital vasca.

Los de Georgios Bartzokas mantienen una base sólida de jugadores con Sasha Vezenkov, Thomas Walkup, Nikola Milutinov o Kostas Papanikolau, y han cambiado parte de la plantilla con la llegada de Tyson Ward, Kostas Antetokounmpo o Donta Hall, que regresa al Buesa Arena junto a Alec Peters.

La capacidad de reponerse a las bajas y la velocidad que pueda imprimir en el partido será importante en un Baskonia que deberá suplir con ingenio su falta de centímetros.