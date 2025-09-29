El renovado Barça de Peñarroya debuta contra el faraónico Hapoel de Micic

El equipo azulgrana llegará a la cita tras una pretemporada poco convincente, con un balance de tres victorias -contra el París (91-90), el Bàsquet Girona (77-88) y el MorBanc Andorra (81-90)- y de dos derrotas en los dos últimos ensayos ante el Joventut Badalona (80-81) y el Hiopos Lleida (74-63).

El inicio de la Euroliga, más exigente que nunca tras la expansión con tres nuevos equipos que implicará la disputa de 38 partidos de la fase regular -un calendario aún más duro para los equipos de la Liga Endesa-, llega pronto para los de Peñarroya, que apenas ha tenido tiempo para ensamblar las piezas por la disputa de las competiciones de selecciones y los primeros problemas físicos en el plantel.

El Barça se ha despedido este verano de los aleros Alex Abrines y Justin Anderson, y de los ala-pívots Jabari Parker y Chimezie Metu, y ha fichado a dos jugadores con mucha experiencia en la competición, el alero Will Clyburn y el ala-pívot Tornike Shengelia, y a tres jóvenes debutantes: el base Juani Marcos, el escolta Myles Cale y el ala-pívot Miles Norris.

La adaptación de los recién llegados debe sumarse a la puesta a punto de dos veteranos que están llamados a liderar al equipo, el base Nico Laprovittola y el pívot Jan Vesely, que se perdieron la mayor parte del curso pasado debido a las lesiones.

Una rémora que ya se ha cobrado una víctima, el base Juan Núñez, que esta semana se someterá a una artroscopia en la rodilla y será la única baja confirmada del Barça en Bulgaria.

La dureza del calendario, sumada al historial de lesiones de la plantilla y la veteranía de sus principales figuras, suponen una de las mayores incógnitas para el equipo azulgrana, que sin embargo cuenta con mimbres de una calidad contrastada para competir contra cualquier oponente.

La primera prueba llegará esta semana con tres partidos lejos del Palau Blaugrana: este martes contra el Hapoel Tel Aviv, el viernes contra el Panathinaikos y el domingo frente al Valencia Basket en la Liga Endesa.

Pese a tratarse de un debutante en la Euroliga, el club israelí, presidido por el empresario Ofer Yannay, ha realizado un desembolso importante en las dos últimas campañas para convertirse en un equipo puntero en Europa.

El experimentado técnico Dimitrios Itoudis, campeón de la Euroliga en 2016 y 2019 con el CSKA de Moscú, dirige un plantel que destaca por el poderío de su juego interior, con los pívots Jonathan Motley -16,7 puntos y 4,8 rebotes la pasada temporada en la Eurocopa- y Dan Oturu, y el ala-pívot Bruno Caboclo como referentes en la pintura.

Con todo, la gran fortaleza del Hapoel, que cuenta con el plantel más profundo de la Euroliga -19 jugadores-, reside en la capacidad de los jugadores exteriores para desequilibrar en el uno contra uno, ya sea para anotar o asistir.

Chris Jones, Tyler Ennis y Yam Madar son algunos de los grandes nombres en el perímetro, donde Vasilije Micic sobresale por encima de los demás. Tras dos temporadas de vaivenes en la NBA, el dos veces campeón de la Euroliga regresa al Viejo Continente con la incógnita de si el físico le aguantará para volver a dominar la competición.