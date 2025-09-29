Galbiati: No somos el equipo que más armas tiene, pero las que tenemos son muy peligrosas

El italiano se estrenará en la competición continental, como gran parte de sus pupilos. “Estoy emocionado”, confesó tras una “pretemporada difícil por las lesiones”, en las que no han podido entrenar juntos.

“Ayer tuvimos 10 profesionales en el entrenamiento, fue un milagro”, celebró el preparador ante los medios de comunicación, con los que alabó el trabajo de todos los jugadores.

“La química y la energía dentro del equipo es importante”, consideró Galbiati.

“Espero que el Buesa nos ayude. Estuve muy feliz el día de Trieste (el partido de presentación) y creo que el publico entiende lo que queremos y aprecian nuestro esfuerzo”, apuntó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Saben de baloncesto y espero que nos empujen”, añadió el lombardo, que en tres meses quiere que el Buesa Arena se quede sin entradas en todos los partidos gracias al juego que despliegue su equipo. Galbiati consideró que el Buesa Arena es uno de los cinco mejores de Europa. “Es increíble”, calificó.

“Jugaremos con el ‘Carácter Baskonia’ y crearemos una relación con los fans, correremos, compartiremos el balón y jugaremos una buena defensa”, prometió.

Sobre su propuesta de juego, dijo que tienen que ser “diferentes al resto”. “Si queremos jugar como los demás, somos más jóvenes y más pequeños”, explicó el entrenador baskonista sobre las dificultades que podrían encontrarse.

“No tenemos kilos, pero podemos tirar triples y anotar de tres es mejor que hacerlo de dos. Podemos correr más rápido que los demás, amo la versatilidad que tenemos y podemos ser imprevisibles”, analizó Paolo Galbiati, contento con el grupo de jugadores que maneja.

“Tenemos buenos jugadores y algunos necesitan la revancha del año pasado”, manifestó el técnico, que alabó la capacidad de Hamidou Diallo para adaptarse y la jerarquía de Tim Luwawu-Cabarrot y Trent Forrest.

Asimismo, agradeció las labores de capitanía de Markus Howard y opinó que Khalifa Diop tiene que aprender a jugar de una forma diferente a la que lo ha hecho hasta ahora.

Preguntado por su rival de mañana en el debut, el Olympiacos, Galbiati dijo que juegan un baloncesto opuesto al de ellos. “Intentaremos imponer nuestro baloncesto”, afirmó.