Hugo González: "La mejor cantera es la del Real Madrid, estoy súper agradecido"

"Fue una bendición, todo chico en España o en Europa quiere ir a la mejor cantera, y la mejor es el Madrid, por cómo te enseñan a jugar, por cómo te hacen crecer como persona. Súper agradecido porque lo hicieron todo para mí desde que tenía 10 años", dijo González en el día de medios de los Boston Celtics.

El madrileño consideró que el Real Madrid es "el mejor club de Europa" y fue elegido por los Celtics con el número 28 absoluto la misma noche en la que conquistó la Liga ACB con el Real Madrid.

"Cuando ganamos con el Madrid, dije 'ahora hicimos mitad de trabajo', y teníamos que ver cómo iba la noche. Estaba súper sorprendido, tenía nervios, pero también sabes que lo que pase estará bien para ti", contó.

"Me avisaron a las 6 de la mañana en España. Estuve con mi familia, quería vivir ese momento especial con ellos", añadió.

Nunca había estado más de una semana seguida en Estados Unidos antes de llegar a los Celtics, pero sus primeros meses han ido "súper bien".

"Caminé por la ciudad lo más posible, me estoy adaptando a una ciudad distinta, cultura distinta, baloncesto distinto. Soy de Madrid, y Madrid es parecido en el centro, un poco complicado conducir por aquí. Esperas edificios muy altos, pero también hay edificios más parecidos a Europa", agregó.

"La primera vez que vine a EE.UU. fue el año pasado, esta es la primera vez que es más de una semana. Pero es fácil, Boston es una ciudad simple, no hay demasiada diferencia horaria con España", concluyó.

Prometió trabajar duro para hacerse un hueco en las rotaciones de Joe Mazzulla.

"Confianza es algo que tienes que construir, no puedes tenerla hasta que saltes a la pista. Lo que pueden esperar es que voy a ser el chico que trabaja más duro, eso es lo que puedo controlar", afirmó.

González promedió 10.8 puntos, 4.5 rebotes y 2.8 asistencias con los Celtics en la pretemporada de este verano.