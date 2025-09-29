LeBron James: "Mi edad es como el vino"

Chicago (EE.UU.), 29 sep (EFE).- LeBron James, listo para comenzar su temporada número 23 en la NBA a sus 40 años, consideró este lunes que sigue sintiéndose joven y que su edad es "como el vino", en el día de medios de Los Ángeles Lakers previo al arranque de la temporada.