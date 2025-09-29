Leonard niega acusaciones de pago encubierto: "Ninguno de nosotros hizo nada incorrecto"

"La NBA va a hacer su trabajo. Ninguno de nosotros hizo nada incorrecto y eso es todo. Aceptamos la investigación. No será una distracción para mí ni para el equipo", dijo Kawhi en el día de medios de los Clippers previo al arranque de la nueva temporada de la NBA.

La NBA inició una investigación sobre posibles irregularidades en el contrato de Leonard con los Clippers, después de que la franquicia angelina fuera acusada de pagar 28 millones de dólares al jugador a través de una empresa de su propietario para eludir el límite salarial.

"Estamos al tanto del informe de los medios de esta mañana sobre los LA Clippers y estamos iniciando una investigación", dijo el portavoz de la NBA, Mike Bass, al medio ESPN.

Las pesquisas ocurren después de que medios reportaran que Leonard había firmado un contrato por 28 millones de dólares con la empresa Aspiration, parcialmente financiada por el dueño de los Clippers, Steve Ballmer, que ofreció al alero un acuerdo de patrocinio que nunca llegó a cumplir.

El acuerdo con Aspiration, una empresa ahora en quiebra que patrocinó ese año al equipo, se selló en 2022, nueve meses después de que Leonard firmase una renovación por cuatro años con la franquicia angelina .

Los 176 millones de dólares acordados entonces en el contrato eran el máximo permitido por la NBA, por lo que el acuerdo con Aspiration habría permitido a jugador y franquicia pasar por alto el límite salarial de la liga, que penaliza a aquellos equipos que lo rebasan.

"Entendí todo el contrato y los servicios que tenía que hacer. No me ocupo de las conspiraciones, o del periodismo de 'clickbait' y eso es todo", afirmó Kawhi este lunes.

"No creo que sea correcto. La compañía quebró hace bastante tiempo. Sabíamos que esto pasaría", añadió, antes de infomar de que no recibió todo el dinero pactado.