Peñarroya: "El primer partido nos coge a todos con muchas cosas por mejorar"

"El primer partido nos coge a todos con muchas cosas por mejorar, pero vamos con ganas de empezar la temporada tras una pretemporada más corta de lo que nos hubiera gustado y con muchos jugadores con poca continuidad por diferentes circunstancias", ha declarado el técnico egarense, quien ha confirmado que el base Juan Núñez será la única baja en su plantilla.

Peñarroya ha valorado que cuenta con "varias alternativas" para suplir al madrileño en la dirección del juego, como la dupla formada por los escoltas Kevin Punter y Darío Brizuela, o el recién fichado Juani Marcos.

"Es un jugador que viene para seguir dando pasos adelante en su progresión y, en función de la capacidad que tenga para mejorar, será más importante cada día para nosotros", ha dicho sobre el argentino.

Asimismo, el técnico ha respondido que lo más urgente ahora mismo es que "se creen complicidades en la pista" tras un verano en el que han llegado "muchos jugadores nuevos que no han entrenado juntos casi ningún día".

"Con los 13 partidos que nos vienen en cinco semanas es casi imposible hacerlo entrenando, así que tendremos que hacerlo jugando", ha apuntado.

Peñarroya ha valorado que el base Nico Laprovittola y el pívot Jan Vesely, que apenas pudieron jugar el curso pasado por las lesiones, "necesitan tiempo" para volver a ofrecer su mejor versión, aunque ha celebrado que ambos "están bien".

El técnico ha admitido que le "preocupa la cantidad de partidos", 38 en la fase regular de la Euroliga tras la incorporación de tres nuevos equipos y 34 en la Liga Endesa, y ha lamentado que vayan a disputarse "muchos partidos en menos de 36 horas".

"Nadie llegará con el depósito lleno al final. Es una competición en la que aguantar el ritmo será muy duro para todos. Habrá muchas derrotas de todos los equipos. Es imposible mantener un nivel muy alto durante toda la competición con tantos viajes y partidos. Los jugadores son unas bestias, pero no son máquinas, y los cuidamos poco", ha reflexionado.

Asimismo, el técnico ha opinado sobre la participación de los equipos israelíes en la Euroliga y el hecho de jugar en Bulgaria: "Somos deportistas y para eso hay unos dirigentes, no solo deportivos sino también políticos, que tendrían que tomar las medidas que sean oportunas. A día de hoy, tenemos que ir a jugar".

Sobre el Hapoel Tel Aviv, Peñarroya ha destacado que es el equipo con "la plantilla más larga de la competición" y ha afirmado que, pese a tratarse de un debutante, "tiene potencial para aspirar a estar en las primeras posiciones" y es un rival diseñado para "competir contra todos".

Por su parte, el pívot Jan Vesely ha valorado que se siente "bien" de los problemas físicos que le lastraron el curso pasado y ha dicho que se siente "preparado" para iniciar una temporada "larga" y que será "difícil". "Tenemos que ir paso a paso. El calendario es duro, será difícil para todos, pero el equipo está listo", ha insistido.