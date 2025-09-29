Santi Aldama: "Los Grizzlies me querían aquí y yo quería quedarme"

"En mi experiencia fue fácil, porque yo y el equipo tenemos una gran relación y sabíamos lo que queríamos. Fue un verano raro, pero estoy feliz por tener lo que quería, quería estar aquí", dijo Aldama en el día de medios de los Grizzlies.

"El equipo me quería aquí y yo quería quedarme. Llevo cuatro años aquí, mi mujer y yo estamos encantados aquí, estamos felices porque el equipo sentía lo mismo", añadió.

Aldama, de 24 años, era agente libre restringido el último verano. Los jugadores con esta condición pueden firmar con cualquier equipo, pero la franquicia original puede retenerlos igualando los términos de la oferta.

Aldama valoró positivamente su participación en el Europeo de baloncesto con España, pese al resultado deslucido.

"Pasaron muchas cosas, intenté estar en contacto con los chicos aquí. Fue una buena experiencia, más crecimiento, otra experiencia para mí en el Eurobasket e intento aprender de todo", contó.

"Solo quiero ser la mejor versión de mí mismo para el equipo. Tenemos que ayudar a los jóvenes a adaptarse a la liga. Tenemos que jugar como equipo, pero estamos ilusionados, muy unidos", insistió.

Aldama consideró además que la defensa uno contra uno es el elemento principal en el que tiene que mejorar y aseguró que ha trabajado mucho en ese aspecto este verano.